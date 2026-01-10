恭喜 學姊黃瀞瑩生了！曬一家三口幸福照

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（本報資料照片）

台北市議員黃瀞瑩今（10日）在臉書曬出一家三口幸福合照，並表示「寶貝，歡迎你來到地球」！畫面曝光後，不少網友都紛紛湧入送上祝福，民眾黨前主席柯文哲也現身留言表示，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了」。

黃瀞瑩今在臉書分享和寶寶的甜蜜合照，她寫下，「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」文末更用Hashtag寫下「馬上得子」。消息曝光後，不到一小時的時間，已經湧入超過300則留言，柯文哲也說「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」

而去年8月，黃瀞瑩在臉書分享懷孕好消息時，當時曾寫道，「回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。謝謝我的孩子，因為有你，我們有了家的模樣；感謝愛我的大家，因為有你們，我的人生有了色彩。這片我深愛的土地，每一個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同，才顯得美麗。孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣。我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己。」

