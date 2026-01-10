恭喜！學姊黃瀞瑩生了 臉書曬一家三口幸福合照

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨台北市議員黃瀞瑩今(10日)在臉書宣布喜訊，小名「劉一手」的兒子已經出世。許多支持者與民眾黨前主席柯文哲等民眾黨同僚也在貼文留言祝福。

「寶貝，歡迎你來到地球」，黃瀞瑩臉書貼出一張一家三口合照表示，世界未必完美，但有孩子所在的世界一定是美麗無比，她也感謝生殖中心、台北市立聯合醫院的副總院長林陳立，以及婦幼院區所有的護理師們，感謝溫暖的照顧；接下來這份溫暖，就由他來接手。

廣告 廣告

前民眾黨主席柯文哲也在貼文底下留言祝賀，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

飛官辛柏毅失聯 小姨子問神淚曝：他卡在8千呎水裡撞到頭、手被纏住......

柯文哲證實陳昭姿未簽「2年條款」 黃國昌：黨內立委沒有異見

嗆要「斬狗頭」被起訴還怪賴清德！館長臉書罕見遭灌爆

從生殖醫學中心到提案修法都是她 陳菁徽挨轟「壯世代翻版」

