恭喜！學姐黃瀞瑩平安產子 阿北送上48字祝福

黃瀞瑩平安產子，曬出一家三口愛心照。（圖：臉書）

民眾黨台北市議員黃瀞瑩今天（10日）在臉書宣布，平安產下兒子，曬出一家三口愛心照。

黃瀞瑩於2024年結婚，去年8月公布懷孕消息，今天迎接小生命單聲，她也感性寫到：「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比」。

喜訊傳開，黃瀞瑩臉書湧入逾千則祝福留言，民眾黨前主席柯文哲表示：恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。