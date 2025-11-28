恭喜！「張君雅小妹妹」結婚了 1家3口幸福近況全曝光

「張君雅小妹妹」正式升格人妻，超美的幸福照片曝光。（鄧博仁攝）

早年憑藉泡麵廣告爆紅全台的童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸，近日傳出好消息，終於和交往多年的男友登記結婚，她也曬出一家三口登記結婚的幸福照片，廣受大批網友們祝福。

簡嘉芸透過個人社群Threads曬出好幾張幸福的結婚登記照片，並在配文中寫下「一屋兩人，三餐四季與一條歐告」，原來他們共同飼養一隻可愛的黑色狗狗，脖子上還圍著印有「我是陪嫁」的可愛標語。

最終小倆口在愛犬的面前套上婚戒，還在結婚登記書前面疊起手手，象徵一家三口的家庭氛圍。此外，小倆口也特地到戶外拍攝，握著捧花和彼此的童年照片幸福合影，「2025.11.17，願我們的日常，都溫柔且篤定。」

「張君雅小妹妹」當年憑藉廣告紅遍台灣大街小巷。（圖／資料照）

據了解，現年26歲的簡嘉芸，因童年時拍攝「張君雅小妹妹」的廣告一炮而紅，受邀上遍各大綜藝節目，成為台灣家喻戶曉的童星，後來也在偶像劇中客串演出。雖然她並未延續演員之路，成為一位專業護理師，但她仍不時在社群分享生活日常。

而在去年的跨年夜晚，簡嘉云驚喜透露被男友求婚成功，如今再度傳出好消息，確定升格人妻。相關的幸福照片曝光後，也吸引網友們留言祝福「好可愛，他絕對是最可愛的證婚人」、「超棒的家庭組合」、「陪嫁員超可愛」、「有毛孩就是讚」。

