恭喜！張震金馬二封後再曝喜訊 入圍美國獨立精神獎對上蘿絲拜恩

張震以電影《幸福之路》奪下最佳男主角獎。（圖／杜宜諳 攝）

第40屆美國獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）台灣時間昨（3日）晚間公布入圍名單，先前剛二封金馬影帝的台灣演員張震再以新作《幸福之路》（Lucky Lu）獲最佳主角獎提名，該片導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）也繼金馬獎最佳新導演後，再入圍最佳導演。

張震開心表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為《幸福之路》的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

他也是繼《飲食男女》郎雄、《色，戒》梁朝偉後，第3位入圍美國獨立精神最佳主角獎的華人男星。此外，美國獨立精神獎自2023年起全面取消演技獎項的性別區分，統一改為最佳主角與最佳配角2大類別，楊紫瓊、關繼威曾在2023年以《媽的多重宇宙》分別拿下最佳主角與最佳配角獎，最後也雙雙成功在奧斯卡獲肯定。

典禮將於2026年2月15日舉行，張震此次對手包括以《媽的踹爆你》獲國家評論協會獎影后的蘿絲拜恩，以及《火車大夢》喬爾埃哲頓、《Hedda》泰莎湯普森、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭、《Twinless》狄倫歐布萊恩等好萊塢明星，競爭激烈。

