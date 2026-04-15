恭喜！《惡之花》女星手寫信曝喜訊 6月將步入禮堂

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南韓女星文彩元（문채원）宣布將於6月結婚。（圖／翻攝自文彩元 IG）





現年39歲的南韓女星文彩元（문채원）今（15日）透過經紀公司宣布好消息，將於6月舉辦非公開婚禮，本人也在社群分享手寫信，和大家一起分享喜悅。

日前才被爆將於6月結婚的文彩元，今日透過所屬Blitzway娛樂宣布：「文彩元遇到了珍貴的緣分，預計將於今年6月舉行婚禮」，由於未婚夫並非演藝人員，婚禮將以非公開形式舉辦，僅邀請雙方家人及至親出席。

南韓女星文彩元（문채원）在IG分享了手寫信，親自宣布了今年6月即將結婚的消息。（圖／翻攝自文彩元 IG）

南韓女星文彩元（문채원）在IG分享了手寫信，親自宣布了今年6月即將結婚的消息。（圖／翻攝自文彩元 IG）

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除了通過公司，文彩元本人表示：「我想親自向出道至今給予溫暖關心和支持的人們傳達消息」，因此也在IG分享了手寫信，親自宣布了今年6月即將結婚的消息，並和粉絲承諾婚後，也會以更多樣的面貌進行活動。

文彩元於2007年通過韓劇《奔跑吧,鯖魚》《奔跑吧，鯖魚》正式出道，之後出演了韓劇《風之畫師》、《燦爛的遺產》、《公主的男人》、《善良的男人》、《Good Doctor善良醫生》、《犯罪心理》和《惡之花》等。

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