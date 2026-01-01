恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸

許鈞鈞元旦宣布喜訊。（圖／翻攝自IG@fish007_011）





台灣八點檔女星許鈞鈞被封為「台八女神」，今（1）日2026年元旦凌晨傳來喜訊，她在IG上PO出環抱老公的甜蜜婚服照證實結婚喜訊，感性表示「人生真的要翻頁了。」

許鈞鈞全文如下：

當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，

就知道——人生真的要翻頁了。



2026 年開始，

我不只是一個我，

我將成為某個人的妻子。



謝謝一路走來陪伴我的每一個你。

你們看見我站在舞台上、鏡頭前，

也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛。



這一次，我選擇牽起一雙手，

不是因為完美，

而是因為篤定。



未來的日子，

我會多一個身份，

但不會少一份真心。

我依然會把溫柔留給世界，

把熱愛留給夢想，

把全部的勇氣，留給我們的生活。



謝謝你們，

在我的青春、作品、人生裡留下位置。

今天，我想大聲告訴全世界——



我結婚了。

2026，我成為人妻，

也成為更完整的自己。



願所有的祝福，都化成光，

照亮我們接下來的人生旅程。



