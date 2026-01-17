恭喜！抖音神曲原唱陳雪凝結婚了 男方超狂身份曝

陳雪凝婚禮照片曝光。（圖／翻攝自微博）





中國大陸歌手陳雪凝憑藉〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉爆紅，洗腦的旋律，透過抖音翻唱、手勢舞，掀起一股熱潮。原唱陳雪凝今（17）日傳出結婚消息，掀起網友熱議，相關話題也瞬間登上熱搜。

陳雪凝去（2025）年11月官宣戀情，不到一個月就刪除與男友的合照，讓不少網友瘋猜兩人已經分手，沒想到今天就在山西舉辦婚禮，以行動破除謠言。從現場流出的畫面可以看到，她身穿白紗緩緩走向新郎，一邊演唱演唱周蕙的〈約定〉，氣氛溫馨又感人。

陳雪凝婚禮照片流出。（圖／翻攝自微博）

至於男方的身份，網傳是山西富二代，還跨足能源行業，然而至今未獲得證實。不少人看到陳雪凝結婚，紛紛送上祝福，「感覺上一秒還在2018年單曲循環〈綠色〉，下一秒2026年就刷到陳雪凝結婚了！」、「那個唱著〈你的酒館對我打了烊〉的女孩，真的把自己嫁出去了！恭喜恭喜，要永遠幸福呀。」



