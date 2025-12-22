恭喜！日劇圈姐弟戀成真 波瑠甜嫁小5歲高杉真宙

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇圈又一對「低調派神仙眷侶」誕生！34歲女演員波瑠和小5歲男星高杉真宙，今(23)同步在IG曬喜訊宣布結婚，消息一出引來日網熱搜，被粉絲封為「最安靜、卻最甜的一對」。

波瑠和高杉真宙不約而同在社群貼出相同內容、連名署名的聲明照，寫下：「透過工作逐漸認識彼此，隨著相處時間累積，產生了想要攜手共度未來人生的想法。」波瑠更同步釋出婚紗照，氣質全開。

這段姻緣起點為2023年合作日劇《Mr.新娘》，兩人戲裡談情，戲外卻是慢熱型發展；日媒報導，兩人交往約兩年，真正拉近距離的關鍵是「一起打線上遊戲」。

戲劇圈人士笑說，兩人同屬怕生、宅在家派，過去幾乎零緋聞，這次直接宣布結婚，才讓外界驚呼：「原來你們早就在同一個『副本』了！」

知情人士透露，兩人於本月上旬低調前往東京都內區役所完成結婚登記，僅邀請親屬舉行簡單婚禮，行事風格和本人一樣不張揚；目前結婚新房仍在規劃中，但彼此行程滿檔，先以工作為優先。

波瑠身為年長5歲的「姊姊型太太」，給人沉穩可靠印象；高杉真宙則以踏實、認真著稱；相關人士形容兩人：「不只在遊戲裡互相切磋，工作上也會彼此砥礪，會是一起成長的夫妻。」

波瑠於2004年、國中一年級時被星探發掘，之後踏入演藝圈，2015年在NHK晨間劇《阿淺來了》飾演女主角白岡淺廣受好評。高杉真宙則於2009 年出道，2012年憑電影《Quartet！～四重奏～》首度擔任電影主演。

