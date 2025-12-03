恭喜！日女星宣布帶球嫁 老公身分是上班族

前日本女團「乃木坂46」33歲成員松村沙友理，今（3日）公布結婚、懷孕的好消息，獲得粉絲的祝福。她除了在社群分享喜訊之外，老公的身分也曝光了，是在東京某家企業工作的上班族。

松村沙友理稍早在社群親自證實，自己變成人妻，也即將當人母：「此次想向各位報告，我已經結婚，並且迎來了一條新的生命。」松村沙友理謝謝大家一路以來的支持，使她能保持正向地投入工作；另外，當她身體不舒服時，也感激大家的體諒和包容。

松村沙友理隨文分享婚紗照，畫面中，她身穿粉色立體花瓣禮服，抱著兩條寵物狗，在鏡頭前露齒燦笑，臉上盡是新婚的喜悅。根據經紀公司透露，松村沙友理的丈夫是在東京某家企業上班的年長男性，兩人交往2年，決定攜手一生。

松村沙友理結婚聲明

報告

冒昧以私事告知，

此次想向各位報告，我已經結婚，

並且迎來了一條新的生命。

多虧了各位一直以來溫暖的支持，

讓我能夠至今都保持正向地投入工作，再次由衷地表示感謝。

另外，因為身體狀況的關係，日常許多細微的工作也承蒙大家協助，

在此一併深深致謝。

家裡的狗狗也增加了一隻，因為有了需要守護的存在，

讓我每天的心情變得更加充實，也得到了許多力量。

雖然仍需留意身體狀況，但我會繼續以我自己的步調、

全力以赴、元氣滿滿地努力下去！

雖然我仍有許多不足之處，

今後也懇請各位不變的指導與鞭策，敬請多多指教。

松村 沙友理

