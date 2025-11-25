恭喜！曹寶兒婚後一年宣布懷孕 公司證實預產期保密

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《九尾狐傳》、《戀愛不可抗力》女主角曹寶兒今(25)宣布懷孕！她得所屬公司 XYZ Studio 於上午發聲明表示：「一個珍貴的新生命來到了曹寶兒身邊。」

曹寶兒結婚一年後，正式成為「準媽媽」，她去年10月與圈外男友舉行非公開婚禮；公司表示：「希望大家以祝福的心情溫暖地守護她。至於預產期等更詳細的內容，恕無法公開，敬請見諒。」

公司更預告，她在生產後仍會持續進行活躍的演藝活動，「非常感謝一直以來給予曹寶兒關心與支持的所有人，日後她會以更好的作品回報大家。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

出運啦！土星、水星恢復順行…12星座11/24～11/30喜迎「默默賺大錢」

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 網友反酸：你先自己照照鏡子

日本歌舞伎名家遭無情惡火吞噬 受困濃煙不治享壽64歲

