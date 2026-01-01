恭喜！「最紅英文老師」、胡瓜搭檔Sandra生了：忍不住眼淚

有「最紅英文老師」稱號的主持人Sandra（徐有潔）先前曾與綜藝天王胡瓜主持節目《拜託ATM》，Sandra先前鬆口和餐廳老闆許傑克早在2022年已結婚，2024年補辦婚宴；去年7月Sandra宣布懷孕，今(1日)稍早，Sandra分享自己在昨天(12/31)跨年日生下兒子，內心滿滿感動，止不住眼淚。

Sandra今午曬出病房內的照片，說：「Our little boy landed on planet Earth on the very last day of 2025.你哭得好大聲，哇哇哇的，我的眼淚再也忍不住。Welcome to the world, Jackson。我，居然是個媽了。愛你，新年快樂。」見此，女星趙小僑回應：「恭喜，太感動了～最美的新年禮物」，網紅娘娘回應：「大大的恭喜，媽咪最美」，瑞夫、千千等網紅好友也送上祝賀。

廣告 廣告

Sandra近年以在YouTube上教英文的身分走紅，還跨界到電視圈，同時還是「妮可醬」的主唱，2024年她分享和另一半認識25年、交往13年，因個性低調，已經在2022年4月1日登記結婚，決定在去年9月補辦婚禮，她還開玩笑說選在4月1日登記主要是想要提醒自己，「婚姻能以愚人之姿，接下來不管遇到多大的成就或困難，都儘量從容的看待、幽默的化解～～大智若愚一百分！」

去年7月，Sandra承認從小就喜歡小動物，覺得老人、小孩、動物都很可愛，一直想要懷孕都沒成功，本來順其自然，但後來決定去凍卵，前年在基因檢測階段宣告失敗，沒想到在她43歲尾聲發現自己有多囊性卵巢症候群、子宮息肉等問題，但在主持節目時認識生殖中心的醫師，去年中「做人成功」，她也跟兒子喊話：「小寶，你還沒出生，媽媽爸爸就非常愛你了。好多身邊的人在努力成就你的出現、在期待你的到來，你超級幸福」。

更多中時新聞網報導

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

NBA》布朗連8場30＋ 綠軍賞溜馬7連敗

慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄