恭喜！李玉璽宣布結婚「我們會一起變老」 許允樂離婚2年找到幸福：我願意

歌手李玉璽今(17)日在社群平台宣布結婚喜訊，正式與女星許允樂登記成為夫妻，消息曝光後立刻湧入大批粉絲與圈內好友祝福。兩人相差6歲，因合作舞台劇《婚內失戀》相識，感情逐漸升溫，今年初戀情曝光時，就已多次透露是以結婚為前提交往，如今也如期邁入人生新階段。

李玉璽、許允樂交往1年，決定步入婚姻。（圖片來源：臉書 李玉璽 Dino Lee）

李玉璽在社群貼出多張婚紗照，並以長文分享心情，坦言自己並不擅長儀式感這類「其實很重要的事情」，但許允樂從未要求他改變，而是把這些事情變得很小，小到只屬於兩個人。他形容，無論是面對自己過敏的皮膚，或是對生活的不確定，對方總是牽著他的手，陪他一起面對，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起」，最後深情寫下：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」

事實上，李玉璽過去受訪時就曾提到，自己對感情一向低調，但近年心境有所轉變，也更願意分享生活。他坦言，隨著身邊朋友陸續成家，自己對想要的狀態變得更清楚，也學會更誠實地生活。談到許允樂時，他多次形容對方善良、勇敢，兩人價值觀相當契合，在他低潮時，對方總是給予鼓勵與支持。

兩人相差6歲，但非常契合。（圖片來源：臉書 李玉璽 Dino Lee）

許允樂也在社群發文回應這段婚姻，提到自己曾經歷一段離希望很遠的日子，遇到任何事都習慣告訴自己「不會痛、沒事」，直到李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係、不要沒事。」她也分享兩人相處的細節，提到一開始擔心愛貓會讓對方過敏，沒想到在相處與磨合後，對方逐漸適應，甚至能一起與貓入睡。當李玉璽向她提出結婚時，她回應「我願意」，並寫下：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」

許允樂在2023年底與前夫張兆志結束6年婚姻，當時因對生子規劃沒有共識，最終選擇分開。今年初與李玉璽的戀情曝光後，男方大方認愛，也多次表示雙方家長都相當支持。如今兩人完成登記結婚，也讓不少粉絲替許允樂感到開心，認為她終於迎來人生新的篇章。

