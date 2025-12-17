恭喜！李玉璽許允樂宣布結婚 絕美婚紗曝光

李玉璽與許允樂宣布結婚喜訊。（晴空鳥提供）

李玉璽今（17日）宣布與大6歲許允樂結婚，正式邁向人生新階段，更開心曬出兩人婚紗照，寫下：「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」瞬間湧入大批粉絲及網友祝福。

李玉璽今在社群寫下，自己不擅長儀式感這類事情，「她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說，不要抓，只是牽住我的手」，他也分享生活細節，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」文中滿溢幸福甜蜜。

廣告 廣告

李玉璽與許允樂宣布結婚喜訊。（晴空鳥提供）

李玉璽與許允樂宣布結婚喜訊。（晴空鳥提供）

李玉璽的爸爸是資深音樂人李亞明，他因主演電影《我的少女時代》而爆紅，影視歌三棲，日前推出新歌〈Say Yes（麻辣糖葫蘆Ver.2）〉，輕快爽朗傳唱度高；而許允樂2023年與張兆志結束6年婚姻，今年1月因舞台劇《婚內失戀》和李玉璽擦出愛火，兩人大方認愛，不時在社群放閃，李玉璽也曾透露兩人價值觀相近，是以結婚為前提交往，想生一男一女。

更多中時新聞網報導

少女時代Tiffany認愛卞耀漢 明年結婚

慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT