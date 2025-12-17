恭喜！李玉璽、許允樂結認愛近一年結婚了 夏于喬宣佈懷孕

李玉璽與許允樂宣布結婚！（圖／晴空鳥提供）

李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人透過社群媒體分享甜蜜婚紗照，正式步入婚姻殿堂。這對相差6歲的戀人認愛不到一年便修成正果，引來各界祝福。許允樂曾透露李玉璽原本對家中貓咪過敏，但漸漸適應，兩人承諾將一起變老。同一天，演員夏于喬也分享喜訊，宣布與導演丈夫林書宇結婚6年多後終於懷孕，她開心表示「在2025年末終於得到最大的獎了」，並在社群平台分享超音波照片。

李玉璽與許允樂宣布結婚！（圖／晴空鳥提供）

這對新人的婚訊於17日公開，許允樂在社群平台上分享婚紗照，照片中兩人大放閃光彈，許允樂嘟嘴摸著李玉璽的臉頰，畫面溫馨甜蜜。許允樂還在貼文中甜蜜告白，表示自己家的貓曾讓李玉璽過敏打噴嚏，但對方漸漸免疫，現在能與貓咪一起睡覺，她認為這或許是兩人能一起到老的徵兆。李玉璽也感性回應，表示許允樂不會要求自己學會儀式感，兩人一起學習成長，並呼應許允樂的話說「是的，他們會一起變老」。

值得一提的是，許允樂年齡大李玉璽6歲，她於2023年底與前夫張兆志結束6年婚姻，2024年初因舞台劇與李玉璽擦出火花，隨後大方認愛，兩人不時在社群平台同框放閃。對於是否雙喜臨門的傳聞，許允樂否認表示還沒有懷孕。前夫張兆志也獻上祝福，表示「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。

夏于喬懷孕了！（圖／翻攝自夏于喬臉書）

同一天，演藝圈還傳出另一個好消息。演員夏于喬與導演丈夫林書宇結婚6年多後，於17日曬出超音波照片，證實懷上寶寶。夏于喬高興地表示「在2025年末終於得到最大的獎了」。夏于喬坦言未來仍有許多冒險，但對於成為人母的新身分已經期待許久。她還特別將金馬獎獎盃上P上「準媽咪 夏于喬」的字樣，展現喜悅之情。這兩則喜訊為演藝圈增添了不少溫馨氛圍，也獲得大量粉絲的祝福。

