恭喜！林俊傑認愛23歲中國正妹網紅 周杰倫阿信都說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕44歲金曲歌王「JJ」林俊傑昨晚在IG大動作認愛，官宣與小他21歲的中國網紅七七的戀情，被疑好事將近。華語天王「周董」周杰倫現身回應貼文：「幸福快樂喔」，天團五月天主唱阿信也留言：「下次慶生奶茶我會多帶一桶！」替JJ獻上滿滿的祝福。

JJ曬出跟父母以及女友七七的合照，並發文寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」七七親密地站在林媽媽的身邊，肚子處看來微微凸起，引發網友揣測是否「懷孕了」。

對此，JJ的經紀公司回應：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

