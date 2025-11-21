恭喜！林映唯升格人妻 超狂誓詞曝光：老公是「無上限ATM、專屬AI」隨時待命
女星林映唯（小美）今（21日）正式升格為人妻，她在年初被交往三年多的男友Richard精心策畫求婚成功後，兩人隨即飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，並於今日在萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式，現場布置以「野性自然」為主題，新人緩步出場，兩人交換戒指及誓言，Richard更是滿臉幸福笑容藏不住，現場氣氛溫馨動人。
最狂結婚誓言！新郎Richard被要求成為「ATM、頂級防曬乳、專屬AI」
證婚儀式上，主持人以嚴肅口吻詢問新郎一系列「現代化」的承諾，包括：「你是否願意成為新娘的ATM，在她需要的時候，無單日提取上限讓她索取滿滿的安全感？」、「你是否願意成為她的頂級防曬乳液，替她擋下所有灼熱？」
最狂的莫過於詢問新郎是否願意成為新娘的專屬AI，「像chatgpt一樣為她指引方向、像Gemini一樣支持她每個修圖的要求，無怨無悔隨時待命，不用訂閱高級方案也提供100%功能？」
主持人講完後詢問新郎：「這一切的承諾，都將直到永遠，你願意嗎？」Richard深情望著新娘直喊：「我願意！」接著主持人反問新娘：「妳是否願意，督促他完成以上承諾，不用負其他責任，直到永遠，妳願意嗎？」林映唯開心回答：「我願意！」
Richard告白「完全不搭」惹哭林映唯「妳是我堅定不移的選擇」
兩人後來轉換情緒，認真說出對彼此一生的結婚誓言。Richard深情地說：「如果用四個字形容我們，大概就是『完全不搭』，我像一團亂竄的火，很急很躁很衝動，妳像一片安靜的冰，理性克制有自己的堅持。」他解釋，原來他的火剛好可以為她取暖，而她的冰也可以讓他冷靜下來，一個讓日子有溫度、一個讓生活有節奏，才走成了今天的他們。
Richard更直說：「從我走進妳的生命開始，妳就不再是一個人。在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」這幾句話讓林映唯淚水在眼中不斷打轉，她一開口就哽咽，坦言Richard堅定不移的選擇是兩人「一點一滴搏鬥出來的，不是一時興起。」
她感謝Richard在摸清她所有委屈，見識她所有黑暗之後，依然能支撐她，願意以家人、情人、朋友、戰友的身份，一起去看這個世界。最後兩人交換戒指，Richard掀起新娘頭紗給林映唯一個深深的吻，幸福氣氛感染在場眾人。
