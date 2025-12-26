恭喜！「欸你這週要幹嘛」小粉紅懷孕 曝：既期待又害怕

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅25日宣布懷孕喜訊，在IG曬出和老公戴上「Mom」和「Dad」的帽子並分享寶寶的超音波照片，開心表示：「送大家聖誕大禮，驚呆了！嚇壞了吧！終於可以跟大家分享，我要當媽媽啦！」笑稱：「昨天有來見面會的人，一定想不到吧！我可是懷有身孕的在唱〈煎熬〉呢。」

小粉紅25日宣布懷孕。（圖／翻攝自小粉紅IG）

談及備孕過程，小粉紅透露自己因為AMH值（抗米勒管激素）過低，所以有提前凍卵，「備孕時想說應該沒那麼順利，又不想有太大的壓力，就順其自然吧！沒想到寶寶來得這麼快，你比我們還著急，是衝刺來的嗎？！」

升格準媽媽後的小粉紅大讚腹中寶寶是「天使寶寶」，因為孩子完全沒讓她感到身體不適，「甚至有時候我還會忘記我懷孕」，不過她也坦言「食量倒是大幅增加很可怕」；面對全新身分帶來的心情衝擊，她坦言「很期待也很害怕」，但強調會和另一半一起努力。

小粉紅25日發文。（圖／翻攝自小粉紅IG）

小粉紅分享寶寶的超音波照。（圖／翻攝自小粉紅IG）

喜訊曝光後，網友紛紛留言︰「太驚喜了！」、「恭喜！好棒的聖誕禮物」、「我嘴巴張開看完」、「恭喜小粉紅！」、「小粉紅也正式步入另一個階段了」。