恭喜！波瑠《Mr.新娘》假戲真做 宣布嫁給小5歲高杉真宙

波瑠（左）宣布婚訊。（圖／翻攝IG／波瑠、高杉真宙）

日本演藝圈再添一對神仙眷侶！34歲女星波瑠與小5歲男星高杉真宙今（23）日在Instagram同步發文，正式宣布結婚喜訊，消息一出立刻登上日網熱搜榜，被網友封為「最安靜、卻最甜的一對」。兩人於本月上旬已完成結婚登記，並舉辦僅親屬參加的小型婚禮，延續一貫低調風格。

波瑠與高杉真宙貼出的聯名聲明寫道：「我們透過工作逐漸認識彼此，隨著相處時間的累積，產生了想要攜手共度未來人生的想法。」波瑠更同步釋出婚紗照，氣質出眾。

這段戀情始於2023年兩人共演的日劇《Mr.新娘》，劇中展現反傳統的戀愛設定，戲外則慢慢發展成真實情侶。據日媒報導，兩人交往約兩年，真正拉近彼此距離的關鍵，是共同喜歡線上遊戲，透過遊戲語音與協作互動加深情感。

波瑠更同步釋出婚紗照。（圖／翻攝IG／波瑠）

圈內人士笑稱，兩人都是典型「怕生又宅系」的演員，平時極少有緋聞傳出，這次突然宣布結婚，讓不少粉絲驚訝不已，更笑說「原來你們早就在同一個副本裡了！」

知情人士透露，波瑠與高杉本月初前往東京都內的區役所完成結婚登記，並舉辦簡單婚禮，僅邀請雙方至親到場見證。雖然目前兩人正忙於拍攝行程，結婚新居仍在規劃中，但以工作優先，彼此也會互相體諒支持。

波瑠在演藝圈擁有穩固地位，2004年國中一年級時被星探發掘踏入演藝圈，2015年主演NHK晨間劇《阿淺來了》走紅。高杉真宙則於2009年出道，2012年首度擔綱電影主演，在戲劇、電影領域皆表現亮眼。

