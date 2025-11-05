恭喜！港男星當台灣女婿宣布女兒出生 昔來台考駕照「1次就過」

出道超過20年的46歲香港演員張啟樂2020年定居台灣，2024年以廣播節目《台味超有港》獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎時，和台灣太太結婚3年的他，今年7月妻子有喜，稍早，他宣布太太昨(4日)平安產下一女，迎來天蠍座千金，他直言第一次感受有生命是因為自己而來這世上，真的會感動痛哭。

張啟樂去年得到金鐘獎加持，受訪時透露透露：「我最初期是工作簽證留台，兩年前結婚，現在是依親居留」，意指2022年低調結婚成為台灣女婿；今年7月他宣布和老婆有愛的結晶，他今(5日)曬出和女兒的合照，說：「我是知道我跟太太是在那一天製造我們的小孩的，所以根據我自己的估算，我一廂情願地認為小孩不會太早出來，就算是提早，也起碼會是15號之後的事情吧，而因為我對於生產日期這個事情都太有自信了」，沒想到上星期醫生告知他們預產期評估錯誤，會提前到11月8日。

張啟樂坦言嚇到嘴唇發抖，本月2日太太就進醫院催生，折騰了2天後終於在11月4日生下寶寶，他更表示：「我更感恩是我太太願意跟我一起擁有我們的小孩，妳在這9個月時間裡真的辛苦了」，並謝謝太太願意跟他組織這個家庭，讓他有實在感，真的在台灣落地生根創立的自己的家；至於原定的工作計劃他會繼續進行，「最後還要再次謝謝我的女兒，雖然是提前跟爸爸見面了，但是妳的出現並沒有影響到爸爸原定的工作安排，而且還讓爸爸更有動力把事情做得更好，我終於成為真正的『港仔台爸』了」。

而今年5月發生78歲董座邱男撞公車風波，經查後發現邱男開車上路多年，竟沒考取駕照，其妻子澄清先生有國際駕照，聲稱：「台灣駕照太難考才沒去考」，來台多年的張啟樂，平時常透過社群網站分享對時事看法，他打臉邱男太太說法，反問：「這是一個不去考駕照的理由嗎？我在台灣學開車，而且考手排一次就過，這叫做台灣考駕照太難嗎？」引來網友認同留言。

