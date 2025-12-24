恭喜！禾浩辰下跪求婚成功 吳品潔甜喊「YES」

禾浩辰求婚吳品潔成功。翻攝自IG



恭喜！35歲男星禾浩辰於今（12/24）日驚喜宣布向交往兩年多的女友吳品潔求婚成功，在IG曬出鑽戒與下跪合照，一句「SHE SAID YES」宣告喜訊，瞬間湧入大批粉絲與圈內好友留言祝賀。

從他貼出的照片可見，禾浩辰穿著一身黑，單膝下跪、露出燦爛笑容，輕握吳品潔的手，吳品潔則身穿寬鬆白色上衣，甜笑回應，兩人深情對望，幸福氛圍溢於言表。值得一提的是，禾浩辰為了製造驚喜，竟將求婚戒指藏在襪子腳踝處，事後還幽默分享「藏戒指的好地方」，讓粉絲直呼又甜又好笑。

廣告 廣告

禾浩辰求婚吳品潔成功。翻攝自IG

經紀人也證實，禾浩辰於23日晚間完成求婚，事前已有向公司告知計畫，但目前雙方尚未規劃婚禮時程。至於外界關心是否已有「好消息」，經紀人則表示並未懷孕，相關細節也尊重女方經紀人回應，同時代為轉達禾浩辰向大家送上的平安夜祝福。

禾浩辰與吳品潔於2023年8月大方認愛，當時因頻繁被拍到進出同一棟住處而曝光戀情，禾浩辰隨即透過經紀人坦率回應「發展中，給我們一點空間」，展現對感情的保護與擔當。事實上，兩人早在2019年合作電視劇《你有念大學嗎？》時結識，拍攝結束後仍保持聯繫，後來因共同熱愛潛水，互動逐漸升溫，感情穩定發展。

交往期間，小倆口雖低調經營感情，鮮少在社群高調放閃，但禾浩辰在受訪時談起女友，總難掩甜蜜笑容。他也曾透露，希望在經濟條件更穩定、具備購屋能力後再談結婚，如今水到渠成求婚成功。

對於即將邁入人生新階段，禾浩辰透過經紀公司感性表示：「伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」公司也替他開心表示，「家有喜事，與大家分享這份小小幸福」。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%