恭喜！禾浩辰下跪求婚成功 超大鑽戒竟然藏在這

〔記者蕭方綺／台北報導〕禾浩辰和小3歲女星吳品潔交往2年多，今宣布求婚成功的好消息。他po出自己捧著婚戒，下跪求婚的照片，開心喊著「SHE SAID YES」，相當甜蜜，他也不改幽默個性，分享自己偷偷把婚戒藏在高筒襪子裡製造驚喜。他也透過經紀人表達喜悅心情，指出即將進入人生下一階段了，與各位分享小小幸福：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」

禾浩辰和吳品潔2019年合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣，只是當時2人都各自有伴，禾浩辰那時和「鬼鬼」吳映潔在一起，吳品潔和「毛弟」邱宇辰那時正在交往，4人都以「好朋友」互稱，從沒認過愛。如今禾浩辰和吳品潔相戀，也被網友發現他的前後任女友不只都姓吳，還都叫「吳X潔」，認為緣份相當奇妙。

