恭喜！禾浩辰求婚成功 吳品潔喜喊「Yes」

【緯來新聞網】35歲男星禾浩辰傳出人生新進展，他近日向交往中的女友吳品潔下跪求婚，女方當場點頭答應並說出「Yes」，喜訊曝光後，引來外界祝福。禾浩辰也分享求婚細節，戒指竟藏在襪子裡，方式相當出其不意，讓不少人直呼既驚喜又逗趣。

禾浩辰求婚成功。（圖／翻攝IG）

對於求婚成功，禾浩辰透過經紀公司回應心情，表示「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」經紀公司也替他感到開心，透露「家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福」，並祝福他即將邁入人生新階段。



吳品潔過去曾與毛弟邱宇辰交往，她與禾浩辰相戀約2年多，這次也在臉書公開求婚合照，開心寫下「She say yes」，分享被求婚的喜悅。禾浩辰於前年8月大方認愛吳品潔，雖然平時在社群平台低調放閃，仍獲得不少粉絲與圈內好友祝福。



兩人其實早在2019年合作戲劇《你有念大學嗎？》時結識，拍攝結束後仍保持聯繫，後來因為共同喜歡潛水，互動逐漸升溫。禾浩辰也曾提到，隨著聊天變得頻繁，慢慢發現對方吸引人的一面，感情因此更加穩定。



回顧情史，禾浩辰過去曾與藝人鬼鬼交往約4年，最終和平分手，鬼鬼如今已升格當媽。至於接下來是否登記結婚、是否舉辦婚禮，經紀公司表示，目前以禾浩辰本人的說法為主，相關細節尚未進一步確認，若有新消息，會再對外說明。

