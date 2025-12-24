恭喜！禾浩辰求婚成功 單膝下跪套牢吳品潔

禾浩辰跟吳品潔求婚成功。(圖／hungbruce Instagram)

禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，不過兩人對於感情相當低調，僅在重要節日才會放閃，如今交往2年多後，禾浩辰曬出套牢吳品潔的婚戒照，宣布在平安夜這天求婚成功，即將攜手邁入人生下一個階段。

禾浩辰稍早在Instagram曬出與吳品潔牽手的照片，只見女方手指上戴著婚戒，接著表示「SHE SAID YES」，證實自己求婚成功，順利抱得美人歸，另一張照片，禾浩辰單膝下跪為吳品潔套上婚戒，吳品潔則是手捧鮮花，笑著迎接準人妻的身分，只見兩人都露出燦爛笑容，甜蜜氛圍閃瞎眾人，此外，禾浩辰透露戒指就藏在襪子裡，才沒有提早被揭穿，讓求婚計畫喊卡。

求婚成功的喜訊曝光後，半小時內就吸引超過上萬人按讚，紛紛留言獻上祝福：「戒指也太會藏了吧」、「快點加入當爸爸的行列」、「要幸福長久喔」、「恭喜你們修成正果」、「郎才女貌的一對」、「恭喜帥哥加入人夫行列」、「太為你們感到開心了」、「我喜歡的兩個人在一起了，好開心」。

禾浩辰經紀人表示，禾浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心，家有喜事，他本人也分享小小幸福：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」據悉他是昨晚求婚成功，「後續都還在規劃，有消息會再跟大家分享」。

