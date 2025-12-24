恭喜！禾浩辰鑽戒藏襪子下跪求婚 吳品潔甜喊：認養成功

35歲的禾浩辰24日在社群平台曬出求婚成功照片，開心寫下「SHE SAID YES」，宣布向交往兩年多的女友吳品潔求婚成功。照片中他身穿黑色服裝單膝跪地，握著穿白色寬鬆上衣的準新娘雙手，兩人深情對望笑容滿面，大批粉絲和演藝圈好友湧入留言區獻上祝福；他還透露鑽戒藏在襪子裡，相當逗趣。

禾浩辰認愛兩年，平安夜宣布向吳品潔求婚成功！（圖／翻攝自禾浩辰IG）

禾浩辰也透過經紀公司回應表示，「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」經紀公司也替他即將進入人生下一階段感到開心，「家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福」。吳品潔同樣在臉書秀出求婚照，開心寫下「She say yes」分享這份喜悅。

禾浩辰開心寫下「SHE SAID YES」（圖／翻攝自禾浩辰IG）

為了製造驚喜，禾浩辰事前將1克拉鑽戒藏在襪子的腳踝處，事後在社群平台PO出照片時，還搞笑地用紅線圈起襪子澎起來的地方，並寫下「藏戒指的好地方」。從照片可見這是一場男方悄悄策畫、女方完全不知情的浪漫驚喜。

禾浩辰把鑽戒藏在襪子裡，相當逗趣。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

吳品潔也PO文甜喊：「恭喜認養成功！」答應求婚。

吳品潔也PO文甜喊：「恭喜認養成功！」（圖／翻攝自吳品潔FB）

兩人的戀情始於2019年合作戲劇《你有念大學嗎？》，殺青後仍保持聯繫。因為都熱愛潛水這項戶外活動，藉由交流潛水話題而更加熟識，禾浩辰曾公開透露「比較常聊天以後，就發現有她迷人的一面」。共同的興趣愛好讓兩人從朋友關係更進一步發展。

兩年前8月，禾浩辰與吳品潔因被媒體捕捉到頻繁出入同棟住處而爆出戀情。他隨即透過經紀人霸氣認愛，表示「發展中，給我們一點空間」，展現對女方的呵護與擔當。這兩年多來，小倆口雖然鮮少在社群平台高調放閃，但每逢公開受訪，禾浩辰談及女友時總難掩甜蜜笑意。

禾浩辰和吳品潔交往相當低調，鮮少曬恩愛。（圖／翻攝自禾浩辰FB）

據悉吳品潔早已見過禾浩辰媽媽，兩人感情穩定中成長，這段低調的戀情早已是粉絲心中的神仙眷侶範本。吳品潔過去曾是毛弟邱宇辰的前女友。至於準新娘是否懷孕，經紀人回應表示「沒聽說，都是好事情，之後有好消息會跟大家分享。」

至於何時登記結婚、會不會舉辦婚禮等細節，經紀公司表示目前以禾浩辰的回應為主，細節也還沒詢問，一有消息會跟大家分享，表示「之後有機會活動出席碰到可以請他自己分享」。禾浩辰過去曾和鬼鬼交往4年但無疾而終，鬼鬼已當媽，如今他也即將邁入人生新階段。

