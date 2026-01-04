恭喜！「華航林依晨」Ivy生了 甜曬溫馨合照：母子均安

過去被稱為「華航林依晨」的前空服員趙筱葳（Ivy），於2025年7月公開懷孕喜訊。迎來2026新年，3日她在社群平台表示兒子已平安出生，「順產，母子均安。親愛的寶貝，生日快樂！請多多指教。」並曬出兒子的小手照與一家三口的溫馨合照，獲得大批網友留言祝福。

Ivy 3日透露已平安生下兒子。（圖／翻攝自Ivy IG）

廣告 廣告

Ivy 2日曾透過IG限時動態透露已有微量落紅、不規律宮縮等產兆。不過她當時表示自己已做足功課、了解分娩過程，還淡定地「先敷片面膜」，準備漂亮地跟寶寶見面。不到1天後，她就順利卸貨。

Ivy分享兒子的小手照。（圖／翻攝自Ivy IG）

貼文曝光後，網友紛紛留言：「恭喜你們！」、「哇！恭喜恭喜母子平安！太開心了」、「媽媽辛苦了， 好好休息」、「魔羯男最乖又最愛媽媽了，好好享受摩羯兒子窒息的愛哈哈」、「恭喜，歡迎來到這個世界」、「太棒了！健健康康、平平安安」、「恭喜，寶寶跟CORTIS的主訓同一天生日耶，一定是個有個性又討喜的孩子」。

延伸閱讀

高雄秘境柴山小漁港「情侶墜谷」！警消急搶救

還有誰曾經歷嚴苛考驗？林岱樺政見會喊：我已死過一次

高雄科技執法狂抓闖紅燈3.3萬件 魔王路段曝光