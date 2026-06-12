恭喜！蕭煌奇宣布補辦婚禮 曝正妹老婆最大優點：沒被汙染過

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〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇年初宣布閃婚，近來受訪大方分享婚後生活，甜蜜誇讚愛妻的單純個性，直誇對方，「沒被汙染過，個性不現實、不誇張，也沒有太多物慾」，透露夫妻倆計畫明年補辦婚禮，屆時也將安排蜜月旅行，「想去遠一點的地方，等明年辦完婚禮再去蜜月，她想做什麼我都會陪她完成。」

蕭煌奇透露，老婆目前在寵物旅館工作，夫妻倆也一起養貓，生活相當溫馨。至於各界關心的生子計畫，他坦言正在努力中，笑說若能一次迎來雙胞胎也不錯，「這樣比較省事」，更表示若是女兒感覺會比較貼心，「等老婆願意，要生再說。」

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提到婚後日常，蕭煌奇笑稱老婆私下都叫他「蕭大熊」，而他每天早上7點都會起床陪老婆上班，出門前還會給彼此一個簡單擁抱打氣。他幽默分享：「我都會跟她說辛苦了，出去賺點家用。」

新婚的蕭煌奇好消息不斷，今年憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》入圍第37屆金曲獎最佳台語男歌手獎，相隔7年9月還要重返小巨蛋開唱。

已擁有4座台語歌王獎座的他將挑戰「五度封王」紀錄。談及得知入圍的當下，蕭煌奇相當冷靜，反倒是老婆比他還興奮，甚至拿起手機拍下他的反應。沒想到他全程表情淡定，讓老婆忍不住問：「你怎麼那麼平淡？」蕭煌奇則笑回：「因為習慣了啦！」

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