恭喜！ 蕭煌奇曬婚戒照甜蜜宣布結婚.網友湧祝福

台北市 / 綜合報導

演藝圈傳出好消息！金曲歌王蕭煌奇今(8)日在社群平台驚喜曬出婚戒照，還開心寫下今天沒有要開玩笑，更表示他結婚了，請大家為他們祝福。

蕭煌奇PO出和神祕女子合影照片，可以看到他們的無名指上都套上簡約同款的銀色戒指，後方的蕭煌奇則是面露甜蜜笑容，貼文一出，立即湧入大批網友祝福，紛紛恭喜蕭煌奇找到真愛，晉升人夫。

原始連結







更多華視新聞報導

「今天沒有要跟你開玩笑」 蕭煌奇宣布結婚：請大家為我們祝福

陳艾琳曝「離開演藝圈原因」！曾冒輕生念頭：我媽的聲音把我拉回來

王齊麟.陳詩媛將喜迎男孩 網友祝福：跟爸爸一樣帥氣

