恭喜！許鈞鈞宣布結婚 曬婚服照甜喊：人生翻頁了

迎來2026新年，女星許鈞鈞於元旦深夜透過臉書宣布結婚喜訊，並曝光身穿中式婚服的婚紗照。不過，目前對於另一半的身分仍保密，她表示：「2026年開始，我不只是一個我，我將成為某個人的妻子，也成為更完整的自己。」更直呼：「人生真的要翻頁了！」

許鈞鈞1日宣布結婚。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）

許鈞鈞曾演出《戲說台灣》、《甘味人生》、《金家好媳婦》、《炮仔聲》、《一家團圓》、《少女八家將》、《願望》等多部本土劇。1日，她在臉書與IG發文，分享自己與老公相擁、露出燦爛笑容的合照，感性地寫道：「當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，就知道人生真的要翻頁了。」並表示，從2026年開始，自己不再是獨自一人，而是某個人的妻子。

廣告 廣告

她也特別感謝粉絲們一路以來的陪伴：「謝謝一路走來陪伴我的每一個你，你們看見我站在舞台上、鏡頭前，也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛。」

許鈞鈞1日發文。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）

談到選擇走入婚姻的原因，許鈞鈞強調，並非因為遇到完美的另一半，而是因為遇到讓她篤定想一起繼續走下去的對象。「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」她並承諾，未來的日子會多一個身份，但不會少一份真心，「我依然會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，把全部的勇氣，留給我們的生活。願所有的祝福，都化成光，照亮我們接下來的人生旅程。」

延伸閱讀

曹西平兄弟擺爛後事仍享「特留分」 繼承1/3遺產

曹西平猝逝！王瞳憶3年前暢聊夜晚 曬艾成合照曝巧合：若見到可以一起跳舞

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你