恭喜！走過閃兵風波 陳大天與交往6年劉樸登記結婚

陳大天與劉樸去年12月29日登記結婚，現場溫馨浪漫。伊林娛樂提供



藝人陳大天爆發閃兵案後形象大傷，重創演藝事業，沉寂一段時間後，今天（1/1）宣布跟女友劉樸在去年12月29日登記結婚，兩人交往6年，登記當天找來媒人阿Ken擔任證婚人，而陳大天特別創作的歌曲，讓劉樸感動得掉下淚來。

去年12月29日是陳大天求婚滿1年的日子。回顧6年前，阿Ken邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉樸上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒後，女方終於答應見面，3個月後兩人即交往，去年底劉樸去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後陳大天成功求婚。

陳大天與劉樸登記結婚，愛犬「蝦米」盛裝出席。伊林娛樂提供

今天登記現場，雙方親友都到場祝賀，愛犬「蝦米」也盛裝現身。劉樸說，走進戶政事務所時，流程上沒有太大的真實感，但認定與陳大天一生相伴，卻是經過6年磨合的成果，「我們陪伴對方經歷很多事，先懂得把自己照顧好，再去愛對方」，在雙方都很成熟的這一刻，決定終生相守。

劉樸提到陳大天的好，她形容「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感」。登記後，劉樸馬不停蹄去定裝試鏡，繼續忙碌的工作。

陳大天也默默為劉樸寫好一首歌，搭配結婚花絮，成為劉樸私藏的MV。劉樸說，陳大天浪漫的舉動讓她感動不已，「對我的好和承諾，是不用講話的，因為是每一天的小日常」，邊看MV她一邊哭得唏哩嘩拉。

