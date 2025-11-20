恭喜！金宇彬、申敏兒交往10年終於要結婚 公布喜訊日期就在下個月

【緯來新聞網】南韓演員金宇彬與女友申敏兒穩定交往多年，終於要結婚了！兩人認愛以來愛得低調，但攜手走過許多人生關卡，包括陪伴金宇彬抗癌，如今終於傳來好消息，兩人決定在12月20日舉辦婚禮，儀式將以非公開形式進行。

金宇彬與女友申敏兒即將完婚。（圖／翻攝自IG）

金宇彬與申敏兒的戀情始於 2015 年，兩人因拍攝服裝廣告結緣，隨後被韓媒報導交往。當時雙方皆低調，卻在同年透過經紀公司正式認愛，引發粉絲關注。



2017 年，金宇彬被診斷出鼻咽癌，不得不暫停演藝活動。 ￼ 在艱難的治療過程中，他進行多次化療與放療，而申敏兒則選擇暫停部分工作，全力陪伴在床邊。 如今兩人終於傳來好消息，將於下個月完婚，消息令人開心。

