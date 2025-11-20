恭喜！金宇彬、申敏兒宣布結婚 愛情長跑11年修成正果

▲ (圖/翻攝自 IG)

南韓人氣演員金宇彬與申敏兒交往11年，今(20)日宣布結婚喜訊，金宇彬也寫下親筆信表示「我要結婚了，與陪伴我很久的戀人組成家庭，一起共度餘生。」而根據韓媒報導，兩人預計在12月20日舉辦婚禮，將以非公開形式進行。

金宇彬與申敏兒交往多年，是相差5歲的姊弟戀，申敏兒也在金宇彬與癌症病魔抗爭期間不離不棄，外界一直相當期待兩人的好消息。而金宇彬今日在官方粉絲俱樂部公開親筆信，表示「我想第一個把這個消息告訴一直以來給予我愛與支持的你們，因此留下這封信。是的，我要結婚了，陪伴我很久的戀人組成家庭，一起共度餘生。希望我們今後一起走的路能更加溫暖，也請大家為我們加油。」

兩人的經紀公司也證實，申敏兒和金宇彬的婚禮將於12月20日在首爾舉行，將以非公開形式進行，只會有雙方的親近的家人朋友受邀出席。「請大家為兩位新人送上溫暖的支持與祝福，今後也會更加致力於演員事業，努力以更好的作品回報大家的愛。」

