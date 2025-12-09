恭喜！陳晨威求婚成功 情定啦啦隊女神Julia啾啾 背號藏真愛密碼

樂天桃猿隊人氣外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊的啾啾（Julia）正式結束單身生活，兩人於9日下午宣布求婚成功的喜訊。這對中職CP自今年中大方認愛後，便時常在球場上公開放閃，如今愛情修成正果，讓球迷們沉浸在滿滿的浪漫氛圍中。而誓詞中還藏著一段動人的愛情密碼，陳晨威以「妳的背號是我的一半，相信這是緣分」告白，讓在場親友感動不已。

陳晨威和啾啾在9日下午正式官宣喜訊，兩人在社群媒體上發布放閃照並標註對方。據好友黃文文透露，陳晨威向啾啾告白時說：「你的背號是49，剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」這段真情告白讓在場親友忍不住熱淚盈眶。

廣告 廣告

陳晨威所屬經紀公司回應表示，陳晨威其實從休賽季後便積極布局求婚計畫。今年對陳晨威來說是喜事連連的一年，他不僅締造代表性的33場連續安打紀錄，還幫助球隊奪得樂天隊史首座總冠軍。經紀公司也提到，在陳晨威季中的優異表現中，Julia扮演了重要角色並有很大貢獻。據悉，兩人將於年底完成結婚登記。

陳晨威情定啦啦隊女神啾啾。（圖／翻攝自陳晨威、啾啾IG）

啾啾曾在節目中分享與陳晨威相處的點滴，她表示陳晨威是個每天很認真聊天的人。有一次她突然發高燒，陳晨威霸氣地說：「不行，妳現在就去看醫生。」這個細節讓她感受到男友的細心與貼心。自7月被拍到約會後，小倆口便不避諱地大方認愛，如今一起邁向人生的下一個階段。

陳晨威、啾啾預計年底完成登記結婚。（圖／翻攝自陳晨威、啾啾IG）

女方經紀人表示，啾啾覺得能遇到這麼棒的另一半非常難能可貴，兩人都很珍惜彼此，也感到很幸福。目前婚禮正在規劃中，啾啾仍沉浸在求婚的感動喜悅中，對於工作和生活的變動尚未多加考慮。這對中職CP的喜訊一出，也收穫了眾多粉絲的祝福。

更多 TVBS 報導

快訊／陳晨威才求婚！「緋聞女友」崩潰淚吐：是不是搞我 曝巧合心碎

Julia被陳晨威求婚了！啦啦隊女神收喜訊嚇壞 認單身：面對情傷

樂天桃猿封王遊行湧「10號隊友」 陳晨威曝赴泰國「回娘家」

十分鐘體壇／桃猿洲際拋彩帶奪總冠軍 山本由伸超鬼神完投

