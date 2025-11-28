恭喜！陳澤耀女兒「小雲寶」誕生了 眼眶含淚感動剪臍帶

陳澤耀老婆生了。(圖/IG@jacktan_ahzhe)

陳澤耀在影集《監所男子囚生記》表現搶眼，月中在台宣傳時，心繫DJ老婆雲鎂鑫，因為老婆預產期就在月底，28日報喜好消息，女兒「小雲寶」誕生了，他感性分享陪產過程：「27號下午3點寶寶出生，女兒被醫生喚醒的那一刻，哭聲響起，妳的眼淚也不停的滑下，我只能用一隻手拍著安撫妳，另一隻手幫妳擦眼淚。」

他升格當爸爸，在太太剖腹產前一天緊張到心亂如麻，為了平復自己的心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放鬆，「散步時一步一步讓我回想起太太做試管、動手術、打針取卵，植入的那整個過程，真的太偉大，辛苦妳了。」他全程在產房陪伴，醫生請他剪臍帶時，眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來。

他強忍著不哭，讓太太很驚訝笑問：「沒想到你沒哭耶」，陳澤耀直呼：「一旦我哭了，妳一定會哭得停不下來，而且在妳和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴你們。」他感激自己有「爸爸」新身分，笑說：「事後我坐在走廊聽著女兒的哭聲默默流淚。」

