恭喜！陳澤耀迎女當爸 剪臍帶「眼眶全濕」…忍淚真相超甜

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞男星陳澤耀與歌手老婆雲鎂鑫結婚4年，昨(27日)迎接射手座女兒「小雲寶」，正式升格「女兒傻瓜」，他開心分享一家三口溫馨合照，直喊：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy。」

陳澤耀提到，明明早已知道是剖腹產，但仍緊張到心神不寧，老婆待產前他不斷在腦中自問自答：「待產包帶了嗎？嬰兒汽座裝好了嗎？太太術後要注意什麼？我要準備什麼？」甚至前一晚逼自己外出散步到快10點，只為讓心情冷靜。沒想到散步的步伐，卻把這一路做試管的辛酸全想起來，包括動手術、打針、取卵、植入，讓他忍不住說：「太太真的太偉大，辛苦妳了。」

迎接女兒出生的那一刻，雲鎂鑫感動落淚，陳澤耀一邊安撫太太、一邊幫太太擦眼淚，之後醫生請他剪臍帶時，他差點感動到淚崩，「在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來」，但他仍努力撐住，「因為我知道我一哭，妳一定會哭到停不下來，而且在妳和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴妳們。謝謝妳，謝謝女兒，謝謝我的家人們，身邊所有很有愛的同事朋友們，還有媒體朋友們，謝謝你們的關心。」

陳澤耀不忘自嘲：「其實我在手術室緊張到發抖，或許是冷氣太強了。」但他也透露真正忍不住的時刻，是他坐在走廊、聽著女兒哭聲的那一秒，「我默默流淚」。

