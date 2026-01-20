恭喜！高爾宣升格二寶爸 寶貝兒子出生湊成好字

〔記者陽昕翰／台北報導〕高爾宣與老婆芮德育有1歲愛女「米玲」，他今天再度報喜，順利迎來寶貝兒子的誕生，正式升格為二寶爸。

高爾宣清晨更新IG限時動態，曬出兒子的小腳印，興奮寫下「兒子突如其來」，並感謝好友健志與Mia夫妻一路協助，滿溢喜悅之情。再度當爸的高爾宣難掩激動心情，直呼：「感謝老婆、讚嘆老婆！」

他也坦言，自從升格人父後，深刻感受到肩上的社會責任變得更重，未來不再創作不適合孩子聆聽的作品。高爾宣上一張專輯已是2022年，目前正積極籌備新作，不僅事業迎來新氣象，生活步調也有所轉變，「以前做任何事都很急，行程永遠滿檔，現在學會慢慢生活。」

之前受訪談及第二胎，高爾宣透露，寶寶在媽媽肚子裡時一切穩定，他平時不太會對著肚皮說話，只有睡前才會輕聲叮嚀：「長大要乖乖，不要讓媽媽頭痛。」他也透露老婆並不打算再生，夫妻倆平時都有做好避孕措施，但若真的有了仍會欣然接受，直言人生極限就是三胎。

