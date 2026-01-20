恭喜！高爾宣妻平安生產「湊足好字」 曬「二寶腳ㄚ印」謝他們支援

娛樂中心／蔡佩伶報導

歌手高爾宣去年（2025）舉辦寶寶性別派對，證實老婆芮德腹中的二胎是男寶，而在今（20日）高爾宣曬出寶寶的腳ㄚ印，透露妻子平安順產。

高爾宣今（20日）一早宣布兒子出生的好消息，他幽默形容兒子「突如起來」，文中高爾宣也沒忘記芮德的辛苦，以「辛苦老婆、讚嘆老婆」來表達心中的感謝。

除此之外，高爾宣還特別感謝好友健志、Mia夫妻的協助，隨著二寶出生，高爾宣湊足「好」字，成為二寶爸的他，之前透露過因為有了更多的社會責任，所以對於未來的音樂作品，他坦言不會再創作不適合小孩聽的。

高爾宣兒子順利出生。（圖／翻攝自高爾宣IG）

