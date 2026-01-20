恭喜！ 高爾宣迎來寶貝兒子出生了

高爾宣與大他9歲的老婆RED芮德迎來寶貝兒子誕生。（翻攝自高爾宣IG)

高爾宣與大他9歲的老婆RED芮德已育有一歲愛女「米玲」，去年宣告芮德再度懷孕，腹中二寶是男寶寶，今（20）日他在社群分享兒子的小腳印，透露妻子平安順產，他幽默形容兒子：「突如起來。」更感謝芮德的辛苦，寫著：「辛苦老婆、讚嘆老婆。」

高爾宣清晨在限時動態分享兒子的小腳印，興奮分享兒子報到的好消息，更感謝好友健志與Mia夫妻一路協助，滿溢喜悅之情。高爾宣與芮德於2024年登記結婚，同年十月迎來女兒「米玲」誕生，兩人時不時在社群分享新手爸媽的日常，結果女兒還沒滿一歲，夫妻倆再度成為爸媽。

高爾宣在社群分享甫出生的兒子小腳印。（翻攝自高爾宣IG）

夫妻倆原本目標就是生兩個孩子，意外懷上第二胎，讓兩人開心莫名，去年還舉辦寶寶性別公開派對，芮德說：「醫師說生完一年內，很容易懷孕，這是真的，之前試了好久才懷到女兒，以為這胎不可能這麼容易，但真的就這麼容易。」也因此被醫生、朋友說是天生適合生小孩的體質。

