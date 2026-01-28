恭喜！高畑充希平安產子 岡田將生報喜：增加新家庭成員

岡田將生、高畑充希迎來新生命。（圖／翻攝自Instagram@mitsuki_takahata）

日本知名演員岡田將生於2024年驚喜宣布與同演日劇《1122 好夫妻》女星高畑充希成為夫妻；2025年7月兩人證實將在冬季迎來第一個孩子。而今（28）日稍早雙方同步宣布高畑充希已平安順產，「為了讓孩子喜歡這個世界，我們會全心全意付出努力。」

岡田將生與高畑充希於今日中午在Instagram發表聯合聲明，表示他們的家庭順利增加了新成員。「為了讓孩子喜歡這個世界，我們會全心全意付出努力。2025年承蒙大家多多關照，真的非常感謝！」

岡田將生所屬經紀公司Stardust Promotion和高畑充希所屬公司Horipro於2025年7月曾發表聯合聲明，指出岡田將生與高畑充希迎來一個新生命，寶寶預計於2025-2026年冬季出生，後續的工作行程會依照身體狀況評估後再進行安排。

回顧兩人戀情，2024年11月19日有日本狗仔爆料，岡田將生因演出日劇《1122好夫妻》與高畑充希結緣，飾演夫妻後假戲真做，官方即將宣布結婚喜訊，預計會震撼整個日本演藝圈。而稍後兩人也親自發表聲明證實消息，表示他們就像好朋友一樣相處，今後要成為夫妻了。

他們也表明，為了互相鼓勵，並在作品中給大家展現更好的面貌，將會更加努力地工作，請大家多多關照。

岡田將生擁有多部知名代表作品，包含電影《夏威夷男孩》、《重力小丑》、《銀魂》系列，戲劇《花樣少年少女》、《王牌大律師2》、《ST破案天團》、《掟上今日子的備忘錄》、《THE TRAVEL NURSE 旅行護理師》、《夏空》等。

高畑充希代表作品則包含戲劇《多謝款待》、《問題餐廳》、《當家姐姐》、《過度保護的加穗子》，電影《女子戰隊》、《植物圖鑑》等，並以「充希（みつき）」名義進行歌手活動。

