恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

記者徐珮華／台北報導

10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。

王宥忻離婚2年，再婚前夫翁承旭（翁總）。（圖／台北法國巴黎婚紗提供）

王宥忻離婚2年，在這段停下來重新整理自己的時間裡，發現彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟，而看見對方最真實的樣子，「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」她主動挽回、積極修補與前夫之間的情感裂縫。兩人在孩子的牽引與共同事業目標的催化下，走過沉澱、走過重新認識，最終又再度走回彼此的心裡。

廣告 廣告

王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。

王宥忻與翁承旭將舉辦婚禮，彌補第一次婚姻的遺憾。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

回想第一次結婚，當時因經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮。而這一次，王宥忻和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人、朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。

在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言。她說，今年的生日，因為婚禮、因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。她感謝粉絲、感謝F40姐妹、感謝工作夥伴們一起在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。

更多三立新聞網報導

吳婉君挨酸「復合家暴男」！火力全開連環反嗆：檢討被害人不正常

吳青峰遭「最大詐騙集團」坑了！驚吐房車都被騙走 兇手曝光竟是她

反骨男孩全員解散！孫生「遭解約9個月」宣布組新團 徵才條件曝光

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

