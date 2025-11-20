恭喜！10億女星震撼再婚 新郎曝光根本八點檔本土劇

〔記者陽昕翰／台北報導〕10億女星王宥忻拋下震撼彈，離婚兩年的她昨天趁著生日，與前夫翁總到北投戶政事務所再婚，在親友滿滿的祝福聲中，再次公證成為合法夫妻。

王宥忻在2023年宣布與結縭12年的翁總結束婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下，離婚後兩人為了家人感情依舊緊密，生活節奏沒有因為婚姻的變化而完全斷裂。

在這段停下來重新整理自己的時間，王宥忻發現，彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟，而看見對方最真實的樣子。她說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」

廣告 廣告

對於再婚的決定，王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。

王宥忻主動挽回，積極修補與前夫之間的情感裂縫。回想兩人第一次結婚，當年經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮，而這一次，她和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。

王宥忻分享了動人的結婚感言。她說：「因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。」更感謝粉絲、姐妹、感謝工作夥伴，「一起在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

「盤仔vs.關燈人」鄭黃互送佳禮引發聯想！陳君瑋律師憂：真不吉利…

粿粿事業跌谷底！傳SWAG伸橄欖枝 平台回應曝光

吉星高照！11月下旬「雙星順行」～12星座「乘運而上」預備備……

土星要順行了！唐綺陽曝近期重大星象 3星座將苦盡甘來

