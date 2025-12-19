恭喜！57歲蕭薔尋得良緣 竟捐母親遺物珍珠協助蓋廟

【緯來新聞網】今年適逢蕭薔一手創立的珍世美學年曆邁向30年，回想過去展望未來，她說：「緣分聚集，加上眾人的善念，30年彷如經歷千山萬水，看盡人間疾苦，也盡力於急難、不可抗力的援助。捐出母親遺留的珠寶協助蓋廟、資助台東偏鄉學童的樹屋計畫、佛光山的均頭教育計劃，各地的風災、水災、地震等援助，基金會從不缺席」。就像媒體常問蕭薔何時發喜訊，她總笑著說：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我」。

蕭薔依稀記得聽聞中國大陸東北地區有人養狐狸，然後活剝毛皮為的是要做高價皮草，於是她就透過管道設法救出這些狐狸，然後捐助買地安全的飼養祂們。得知西藏氂牛日漸稀少，她也捐助善養。就這樣一步一腳印的把自己和世界各地的緣分聯結了起來。



當她想到因為珍世美學基金會的行動，尼泊爾的小沙彌有書可以唸，修行人在寒冬裡有暖暖的冬衣可以避寒，河南大水沖垮橋樑她買氣艇送衣服糧食到災區；也跟著昔日合作的製作人伍宗德拍攝「願有情慈善關懷系列」走遍台灣各地，「用眼睛去看、用耳朵去聽、用心去感受，滿滿的感動，被溫暖的是我自己」。已經細數不清捐助過多少個單位，只要聽到各地傳來需要資助的訊息，她和基金會的同仁就會討論、了解詳情，然後盡快地付諸行動。

這麼多年來透過珍世美學慈善基金會，蕭薔深深感受「人生藏寶圖」的深意，「生命的腳步有很多的路可以選擇，但我選擇的這條路結局真的不一樣，也許我因此錯過了什麼，但是沒有遺憾，許多人事物緣分的牽引，讓我珍惜世間美好事物的心念持續不變運轉下去，珍世美學會一直陪著大家，一盞小燈也有不滅的光亮」。

日前她聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，蕭薔說：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子，前陣子我去澳門出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪等人，她們跟我說，「薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀」。



「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」，蕭薔每年印2000本年曆，每本捐500元，「也許在大企業看來這是小事，但是我和團隊每年都當成是最美好、最重要的事情去執行，成果一點一滴散播在世界各地，全都是喜悅、溫暖的記憶」。蕭薔許願「珍世美學」未來還有更多30年，珍惜美善，世人共勉。馬年年曆「珍世麗彤」明豔、奔放的風格，每一幅畫面都是美人巧思、絕美身材、積極能量，加上蕭薔出神入化的瑜珈、書法增色。希望大家一如以往，大力支持。

