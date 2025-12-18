恭喜！Apink普美曬手寫信官宣結婚 明年5月甜嫁王牌製作人Rado

Apink成員普美以手寫信宣布即將與男友Rado結婚。翻攝自普美IG



南韓女團Apink成員普美出道超過13年，去年在韓劇《淚之女王》演出金智媛的秘書再度翻紅、人氣飆升，今（12/18）無預警曬出手寫信，宣布將與交往多年的男友、「黑眼必勝」成員的音樂製作人Rado（宋周英）結婚，好消息一出，粉絲紛紛獻上恭喜，據了解，兩人將於明年5月步入禮堂。

回顧普美與Rado的交往過程，兩人是在2016年相識，當時黑眼必勝參與了Apink專輯主打歌的作詞作曲，普美與Rado因為合作多首歌曲產生好感進而交往，普美去年8月大方認愛，她稱讚男友是很有智慧的人，「我覺得遇到像他這樣睿智的人，讓我這個年輕稚嫩、各方面都很欠缺的人，成為一個更成熟的人。」

據韓媒報導，普美今以手寫信向粉絲宣布即將結婚的喜訊：「我決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來，一起分享生活中的喜怒哀樂！」並強調，自己會像以往一樣，繼續更加堅定履行職責，不會失去對自身位置的責任感，繼續以Apink和尹普美的身份，用更好的活動來回報大家。

