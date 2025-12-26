恭喜！TRASH貝斯手博文當爸藏1年太扯了 萬人性別趴內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團TRASH的貝斯手博文昨在耶誕節宣布當爸，他在社群分享捧著嫩嬰小手的照片，開心寫下：「生活最近有些不同，願妳平安快樂、享受人生。」對於感情事很低調的他突然宣布喜訊，主唱阿夜留言回應「不可能欸好扯」，吉他手頤原也說「哇靠超級扯」。

有趣的是，TRASH官方社群帳號曬出影片，畫面帶到他們今年5月在高雄巨蛋開唱，趁機舉辦「萬人性別趴」的現場畫面。

原來當時團員早就知道博文當爸，更決定在演唱《世界盡頭》時噴紙花揭曉寶寶性別，最終出現的是粉色紙花，當場讓博文激動落淚，阿夜發出驚訝叫聲，頤原則是嗨到彈錯。

廣告 廣告

TRASH透過影片公開喜訊，阿夜笑說：「在場的1萬多人，看影片才知道參加了萬人性別趴，這個天大的消息，我們整整藏了1年。」

至於博文是否已經結婚，唱片公司低調回應：「謝謝大家關心，博文不習慣把私人的搬到檯面上聊。但謝謝大家，一切都好。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

朱孝天缺席F4怒扯假唱黑幕 語出驚人嗆聲令人傻眼

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

