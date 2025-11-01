恭喜！YouTuber鐵牛嬌妻婷婷又有喜 曬超音波嗨喊：兒子要當哥哥囉

YouTuber鐵牛與超正空服員婷婷愛情長跑5年，兩人在2018年結婚，2021年迎來兒子後，今（1）日終於再傳喜訊，婷婷又懷孕了。（圖／翻攝自Instagram／ironbullim）

以「杰哥」身分在網上爆紅的YouTuber鐵牛，與超正空服員婷婷交往5年，兩人在2018年結婚，婚後透過試管求子，在2021年迎來兒子「盛平」升格父母。鐵牛與婷婷除了盛平，還養了一隻柴犬，今日他公開一段超音波影像，宣布夫妻倆迎來「第三位寶貝」，還拍下兒子準備當哥哥興奮的神情。

鐵牛今（1）日晚間在社群平台Instagram更新動態，曬出一段超音波影像，宣布婷婷又懷孕了，「謝謝你來當我們的第三位寶貝，前一陣子要幫你取小名的時候，媽媽非常非常非常非常愛吃水蜜桃，不知道是不是被你控制了，爸爸媽媽一致決定你的小名就叫做桃桃，momo醬」，最後鐵牛也留下平安、安產，顯見他希望愛妻這一胎能夠順利生下。

除了超音波影像，鐵牛也有上傳與婷婷穿著和服的影片，以及一張兒子盛平看到超音波照，露出興奮又驚訝的表情，鐵牛也開心地說，「盛平要當哥哥囉」。鐵牛和婷婷除了兒子盛平，還飼養一隻柴犬，所以才說要迎來第三位寶貝。

鐵牛最早因為在教育部宣導影片《如果早知道男生也會被性侵》中，飾演性侵者「杰哥」，影片裡經典台詞「杰哥不要」，也讓他知名度大增。鐵牛也曾是「頑GAME」成員之一，該團體於2021年2月解散，團員們各自發展，同年他也升格當爸，當時更興奮向兒子喊話，「謝謝你來當我們的孩子，爸爸一定會成為你的英雄。」

