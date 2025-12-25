恭喜TRASH博文當爸了！消息藏1年 聖誕節「跳過認愛懷孕」報喜

記者徐珮華／綜合報導

金曲樂團「TRASH」貝斯手博文，今（25）日無預警宣布升格人父，在社群平台曬出手捧愛女小手的溫馨畫面。由於事前未有任何徵兆，跳過宣布另一半及懷孕消息，一公開就是喜獲寶寶，讓粉絲全都嚇壞。

博文在聖誕節宣布當爸。（圖／翻攝自TRASH IG）

博文選在聖誕節分享喜訊，寫下「生活最近有些不同……，願妳平安快樂、享受人生」，並附上一張掌心托著愛女小手的照片，畫面相當感人。貼文曝光後，團員阿夜（Marz23）、頤原接連驚呼「太扯了不可能」、「哇X超級扯」，魁剛也幽默表示「原來不是你要拍寫真集」。

博文手捧愛女小手，畫面溫馨。（圖／翻攝自博文IG）

事實上，團員們早在今年5月舉辦「幸福的末班車」前，就得知博文即將當爸消息，並提議直接將演唱會變成大型性別派對；當晚演唱〈世界盡頭〉時，現場噴出大量粉色彩帶，象徵寶寶是女生，博文當場激動落淚。如今公布喜訊，團員們笑說：「在場的一萬多人，居然是現在觀看這支影片才知道『我參加了一個萬人性別趴』。這個天大的消息，我們藏了整整一年。」

博文在演唱會得知寶寶性別激動落淚。（圖／翻攝自TRASH IG）

