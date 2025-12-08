恭祝保儀大夫聖誕千 劉和然新莊參拜祈福

【民眾新聞葉柏成新北報導】今(8)日為農曆10月19日保儀大夫聖誕千秋慶典，副市長劉和然一早前往新莊參拜，祈求市政順利推展、百姓安居樂業，同時向廟方表達感謝之意，肯定多年來對地方的關懷與無私奉獻。

保儀大夫俗稱「尪公」，是唐朝名將張巡的封號，且民間信仰常與同為唐代名將的許遠(保儀尊王)合祀，又稱「雙忠」。西盛庄福德宮創建迄今已有181年歷史。寺廟原為石造土地公廟，因信徒日益增加，於民國94年進行擴建，成為現今兩層樓規模。一樓主祀土地公，二樓奉祀保儀大夫，形成「樓下土地公、樓上保儀大夫」的獨特格局。

廣告 廣告

《圖說》今日為農曆10月19日保儀大夫聖誕千秋慶典，副市長劉和然一早前往新莊參拜。〈民政局提供〉

劉和然表示，此次慶典由西盛庄福德宮與地方團體共同舉辦，西盛庄福德宮是新莊地區重要的信仰中心，長期致力公益慈善事業，每年皆捐助低收入戶及弱勢家庭白米與物資，並投入急難救助金協助弱勢民眾；此外，自104年至114年，更多次榮獲本市「績優宗教團體」，充分展現宗教團體回饋社會的力量。

《圖說》劉和然表示，西盛庄福德宮是新莊地區重要的信仰中心，長期致力公益慈善事業，充分展現宗教團體回饋社會的力量。〈民政局提供〉

民政局長林耀長指出，為傳承地方文化與歷史傳統，今日特別辦理「保儀大夫（尪公）聖誕千秋日慶典敬獻法會」，以感謝保儀大夫一年的庇佑，並祈求來年風調雨順、國泰民安。另外，除新莊區西盛庄福德宮外，新北市尚有汐止區忠順廟、深坑區集順廟及平溪區三聖宮等廟宇亦供奉保儀大夫，歡迎民眾一同前往參拜祈福。