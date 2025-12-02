恭賀全盈+PAY劉美玲總經理 獲2025「Super MVP經理人」殊榮
《經理人月刊》第18屆「100MVP經理人」名單正式公布，其中，全盈+PAY總經理劉美玲更以跨域整合能力、普惠金融成果及永續創新模式備受評審肯定，獲得今年最高榮耀—「Super MVP經理人」，成為2025年度最具代表性的經營管理者之一。
在劉美玲領軍下，全盈
+PAY於2024年啟動「減碳贏家」服務，率先導入突破性的「金流帶碳流」機制，讓民眾每一次消費行為，都能自動產生可量化的個人減碳紀錄，每次支付就是綠色行動。同時，串接零售、物流、交通運輸、化妝品製造、循環經濟與金融科技等多領域永續夥伴，建立跨產業綠色生活生態圈。該服務自推出以來，已吸引眾多消費者參與，包括使用自帶環保杯、選購友善剩食以及搭乘大眾交通運輸等行為，帶動全民從日常小事開始實踐低碳生活。
劉美玲表示：「我們希望透過金融科技的力量，讓消費者不需要額外負擔或具備專業知識，就能輕鬆加入淨零行動，一次綠色消費支付，就是為永續多走一步。」
全盈+PAY除了持續深化金融支付永續應用，更積極促進普惠金融，實踐社會共融與減少不平等（SDG 10）之永續發展目標，打造友善移工的普惠金融服務，讓更多人在數位時代享有公平而便捷的金融服務。歡慶全盈+PAY總經理獲獎肯定，同時迎來「雙12」購物節，全盈+PAY推出多重購物回饋。
全盈+PAY雙12優惠活動
全家線上購物同歡慶
PChome 24h購物狂歡購
91APP雙12賺回饋
東森購物雙12聰明購
指定網購歡慶雙12
美麗華百樂園繽紛購
百貨大遊行 嗨購全場
購物FUN送趣 吃喝樂購享回饋
吃貨集合囉！美味連線中
