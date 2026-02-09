恭賀日本順利完成選舉 林佳龍：共促印太和平

日本自民黨在眾議院選舉大勝。外交部長林佳龍今天(9日)在社群平台發文恭賀日本順利完成眾議院選舉，並代表台灣政府誠摯祝賀日本政府，也恭喜日本首相高市早苗及所有當選的國會議員。

林佳龍指出，台灣與日本共享民主、自由、人權與法治等核心價值，長年互動密切、情誼深厚。近年來，日本朝野在維護台海和平穩定，以及支持台灣有意義參與國際社會等議題上展現高度共識，我方也對此深表感謝。

林佳龍表示，台灣未來將秉持「總合外交」理念，在既有良好基礎上，持續深化與日本的實質合作，攜手促進印太地區的和平、穩定與繁榮，讓台、日關係在互信與合作中穩健前行。

林佳龍的發文同時附上2025年4月高市率團訪台時，兩人在外交部的合影；根據外交部新聞稿，高市當時主張台日應在糧食安全、能源儲備、藥品開發及供應鏈韌性等面向加強連結，並在半導體、量子電腦、太空及AI等領域發展結合雙方優勢，共創雙贏。