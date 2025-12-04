恭賀水官大帝聖誕千秋 劉和然赴石門桃源殿參拜贈匾

新北市副市長劉和然代表市長侯友宜頒贈「一炁靈源」匾額予石門區桃源殿，感謝廟方對地方公益慈善付出。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市副市長劉和然四日上午前往石門區桃源殿參拜，恭祝水官大帝聖誕千秋；為感謝廟方長年對於地方公益慈善付出，代表市長侯友宜頒贈「一炁靈源」匾額予以廟方。劉和然表示，宗教團體是凝聚社區重要力量，希望這股能量能夠持續傳遞下去，造福所有社會大眾。

另台灣道教總會理事長謝榮壽也到場，並頒贈「桃源聖境」匾額，以表達最高誠摯與敬意。

劉和然表示，這次頒贈匾額題字為「一炁靈源」，源自道教核心概念「一炁化三清」，意指道教「三清」（元始天尊、靈寶天尊、道德天尊） ，由最初的「一炁」（或稱「太初元氣」）所化生，以表達宇宙萬物從無到有的創世過程。

民政局表示，石門桃源殿主祀中央混元真母靈源天尊（又名太玄聖母、太元聖母、桃源母娘），民國七十三年請示神明賜名「桃源殿」，而後又增設三清道祖、瑤池金母等十八尊神尊，一時香火鼎盛，馳名道界。

桃源殿環境清幽，香火鼎盛，對於公益慈善事業投入，不遺餘力，其中在每年農曆七月普渡法會後，將各界善信大德贊普品捐贈予各慈善團體；並在每月第四個星期日定期舉辦義相活動，為民眾免費論命、仙道傳授、經書結緣，備受地方讚許與肯定。